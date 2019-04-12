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Maltepe'de oyların sayımında son durum

CHP'liler sandıkların sayımının yavaş olmasından şikayet ediyor.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 11:21..
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Maltepe'de oyların sayımında son durum

İstanbul seçim sonuçlarını belirlemek için İstanbul Maltepe'deki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sayımlar sürüyor.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 13 bin 500'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımıcısı Muharrem Erkek, oyların sayıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden son bilgileri ve görüntüleri paylaştı.

"HER SANDIK 40 DAKİKADA SAYILIYOR"

Muharrem Erkek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu an Maltepe'de geriye kalan 658 sandığın sayımı 12 kurul tarafından yapılıyor. Her bir sandık yaklaşık 40 dakikada sayılıyor. Yaklaşık 2 günde bu sayımın bitmesi ve tabii ki mazbata bekleniyor. Seçimin seçimi devam ediyor!" ifadelerini kullandı.

Oyların sayıldığı salondan görüntüler:

Maltepe'de oyların sayımında son durum

Maltepe'de oyların sayımında son durum

Maltepe'de oyların sayımında son durum

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