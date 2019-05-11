taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Maltepe'de reklam atölyesinde yangın

Maltepe'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA | 11.05.2019 - 07:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

asd

 

Yangın, saat 22.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Hikmet Sokak'ta bulunan bir reklam atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Bir anda büyüyen yangında alevler, yakındaki 4 katlı binanın seviyesine kadar yükseldi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Maltepe'de reklam atölyesinde yangın

REKLAM ATÖLYESİ YANDI

Polis ekipleri, yangın çıktığı yerde ve sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de, herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Maltepe'de reklam atölyesinde yangın

EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Reklam atölyesinde yanında bulunan dört katlı binada bazı evlerin camları hasar gördü.

Maltepe'de reklam atölyesinde yangın

Dört katlı binada oturan bir vatandaş "Ben başka bir yerdeydim, telefon geldi bana, bütün eşyaları fırlattım, koşarak geldim buraya. Hiç trafik falan dinlemedim. Yanan iş yerinde tamir yapıyorlardı, kapı pencere falan kendi evimde bir hasarın olmadığını biliyorum. " dedi.

Maltepe'de reklam atölyesinde yangın

Maltepe'de reklam atölyesinde yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

121
Rusya'nın en yaşlı kişisi 123 yaşında öldü

Rusya'nın en yaşlı kişisi 123 yaşında öldü

37
Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

26
İşbankası yönetim kurulu üyesi trafik kazası geçirdi

İşbankası yönetim kurulu üyesi trafik kazası geçirdi

14
Bursaspor Antalya deplasmanında tek golle güldü

Bursaspor Antalya deplasmanında tek golle güldü

17
Pentagon yardım fonunu Meksika duvarına harcayacak

Pentagon yardım fonunu Meksika duvarına harcayacak

11
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir