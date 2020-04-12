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Maltepe'de sokağa çıkan baba ve oğluna para cezası

Kredi kartınının borcunu ödemek için yasağı ihlal ederek sokağa çıkan baba ve oğlu, polislere yakalandı.

İHA |
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Maltepe'de sokağa çıkan baba ve oğluna para cezası

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bunun üzerine polis ekipleri Maltepe’de denetimleri sıklaştırdı.

KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEMEK İÇİN SOKAĞA ÇIKTILAR

Yasağın ikinci gününde denetime çıkan ekipler, Hüseyin Arslan ve oğlu Yusuf Arslan'ı fark edince kimlik kontrolü için durdurdu.

Kredi kartı borcunu ödemek için bankamatiğe gittiklerini belirten baba ve oğluna sokağa çıktıkları için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre biner lira para cezası kesildi.

Maltepe'de sokağa çıkan baba ve oğluna para cezası ViDEO

"BU CEZAYI YİYECEĞİMİZİ DÜŞÜNEMEDİK"

Hüseyin Arslan,  ödemenin son günü olması ve eşinin ısrarları nedeniyle sokağa çıktığını belirterek, “Biliyorum hata benimdi. Devletin polisi de geldi. Görevlerini yaptıkları için teşekkür ediyorum. Konumuz gereği yaptıkları idari işlemden dolayı da onlara hak veriyorum. Memurları da kutluyorum, onlar da haklıdır. Hiçbir şekilde kızgınlık gösteremem. Kredimizin son günüydü. Biz onun telaşına düştük. Anne, 'hadi hadi yarın ceza yemeyelim' dedi ama bu cezayı yiyeceğimizi düşünemedik. Biliyorsunuz evde de kadının sözü geçiyor." dedi.

Maltepe'de sokağa çıkan baba ve oğluna para cezası

Maltepe'de sokağa çıkan baba ve oğluna para cezası

Maltepe'de sokağa çıkan baba ve oğluna para cezası

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