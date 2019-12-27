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Maltepe’de sokakta bulduğu bebeği sahiplenmek istedi

İstanbul Maltepe'de sokağa terkedilmiş bir haftalık bebeği bulan kadın, bebeğin annesi olmak istediğini söyledi.

İHA | 27.12.2019 - 02:38..
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Maltepe Bağlarbaşı Mahallesinde önceki gün, Atiye Köken tarafından bir binanın girişinde sırt çantası ile beraber bebek puseti içinde henüz bir hafta önce doğmuş bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bebeği soğukta üşümemesi için polis merkezine götürdü. Daha sonra polis ekipleri bebeği terk eden şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Maltepe’de sokakta bulduğu bebeği sahiplenmek istedi

ADINI ZEYNEP ATİYE KOYDULAR

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bebekle yakından ilgilendi. Adı bilinmeyen ve polislerce ‘Zeynep Atiye’ adı verilen bebek, sağlık kontrolünden geçirildi. Zeynep bebek ardından İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Maltepe’de sokakta bulduğu bebeği sahiplenmek istedi

"ANNESİ OLMAK İSTİYORUM"

Bebeği bula Atiye Köken, “Salı günü zilimize basıldı. Karşı komşumuzun oğlu ‘Atiye teyze aşağıda bir bebek var’ dedi. Aldık yukarı çıkarttık. Kız çocuğu olduğunu gördük. Buz gibi kesilmişti. Mamasını yedirdim, altını değiştirdim. Polise haber verdik. Polisler geldi. Önce çocuk bürosu sonra hastane sonra da onu emanet ettik. Bambaşka bir duyguydu, kendi evladımı doğurmuş gibi oldum. Bu çocuk neden bırakılmış bilemeyeceğim. Araştırılıyor, inşallah bulunur. Devletten tek isteğim, ne olur ailesi kötü şartlardan dolayı kendi isteğiyle atmışsa onlara vermesinler bana versinler, ben annesi olmak istiyorum. Nüfusuma geçirip kendi evladım olmasını istiyorum. Ben zevkle adımı verdim, adımı taşısın Atiye. Gecenin ikisine kadar bendeydi zaten bebek.

İnsan bir kedi, köpek yavrusunu sokağa atamazken buz gibi havada evlatlarına nasıl kıydılar. Hangi şartlardan olmuşsa olsun. Kelimeler boğazımda düğümleniyor” dedi.

Maltepe’de sokakta bulduğu bebeği sahiplenmek istedi

Maltepe’de sokakta bulduğu bebeği sahiplenmek istedi

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Maltepe’de sokakta bulduğu bebeği sahiplenmek istedi

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