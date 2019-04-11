Maltepe'de oy sayımında son durum

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul hakkında yaşanan gelişmeler seçmenler tarafından merak ediliyor. AK Parti ve CHP kanadından yapılan itirazlar, kesin sonuçların açıklanmasını erteledi.

MALTEPE'DE SAYIMLAR 24 SAAT DEVAM EDECEK

AK Parti'nin itirazı sonucu İstanbul Maltepe'de 1080 sandığın yeniden sayılması YSK tarafından onaylanmıştı. Maltepe'de 11 gündür sayım yapan iki kurulun sayısı 12'ye çıkarıldı. Buna göre sayımlara 24 saat devam edilmesi kararı alındı.

Şu ana kadar 1080 sandıktan 363'ünün sayıldığı Maltepe'de geriye kalan 717 sandığın sayım işleminin pazar gecesi sonlandırılması bekleniyor.