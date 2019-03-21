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Oturduğu evin balkonundan düştü

57 yaşındaki Nuri Çetinkaya, oturduğu apartmanın üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

DHA | 21.03.2019 - 08:28..
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İstanbul Maltepe'de 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede oturan 57 yaşındaki Nuri Çetinkaya, sabah uyandığında balkona çıktı. Çetinkaya, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü.

Olayı görenler, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yerde hareketsiz bir şekilde yatan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Oturduğu evin balkonundan düştü

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi, sinir krizi geçirilirken ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, sokakta güvenlik şeridini çekerek olay yeri inceleme ekiplerini bekledi.

Oturduğu evin balkonundan düştü

EKİPLER EVDE VE SOKAKTA DELİL ARADI

Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta ve Çetinkaya'nın oturduğu evde bir süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin araştırmasının ardından Nuri Çetinkaya'nın cansız bedeni, ambulansla Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Oturduğu evin balkonundan düştü

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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