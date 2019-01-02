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Maltepe'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Maltepe'de yol kenarına atılmış bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 16:35..
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Olay, Maltepe Büyükbakkalköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede olay yeri şeridi çekerek önlem aldı.

Maltepe'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimlik tespiti yapmaya çalışılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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