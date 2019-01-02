Maltepe'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Muhafazakar seçmene şirin gözükmek için türlü hamleler yaparken bu afiş gözden kaçmış olmalı.

Yedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de yol kenarına atılmış bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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