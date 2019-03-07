Maltepe'deki gölette kadın cesedi bulundu

İstanbul Maltepe'deki Zümrütevler-Büyükbakkalköy yolu üzerinde bulunan gölette su yüzeyinde saat 15.30'da kadın cesedi bulundu.

BÖLGEYE DALGIÇLAR YÖNLENDİRİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, gölette su yüzeyindeki cesedi çıkartamadı. Bölgeye Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar istendi.

KİMLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dalgıçlar, yaptıkları çalışmayla cesedi kıyıya çıkarttı. Yapılan inceleme üzerinden kimlik çıkmayan ceset adli tıp kurumuna sevk edildi. 47 yaşlarında bir kadına ait olduğu anlaşılan ceset ile ilgili başlatılan kimlik çalışmaları sürüyor.