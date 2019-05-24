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Maltepe'deki hastane bahçesinde kavganın görüntüleri

Maltepe'de iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen polis, havaya ateş açtı. Grup uzun bir süreden sonra dağıldı. Kavganın görüntüleri ise anbean kameralara yansıdı.

İHA | 24.05.2019 - 10:57..
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Maltepe'de geçtiğimiz gün, iki husumetli grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kavganın taraflarından bazıları yaralanınca hastaneye kaldırıldı. İki grup, bu kez Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nde karşılaştı.

ATEŞ AÇARAK MÜDAHALE ETTİ

Birbirine giren gruba, polis müdahale etti. Hastane bahçesinde yaşanan kavgaya polis, havaya ateş açarak müdahale etti.

Maltepe'deki hastane bahçesinde kavga ViDEO

Maltepe'deki hastane bahçesinde kavganın görüntüleri

HAVAYA ATEŞ AÇARAK GRUBU DAĞITTI

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayın görüntülerinde iki grup birbirine girerken, polis havaya ateş açarak grubu dağıtıyor.

Maltepe'deki hastane bahçesinde kavganın görüntüleri

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