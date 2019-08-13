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Maltepe'deki kurbanlık pazarında bıçaklı sopalı kavga

Kavgada 2 kişi yaralanırken, polis tarafları biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

DHA | 13.08.2019 - 12:53..
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İstanbul Maltepe'deki kurbanlık pazarında müşteriye kurban satmak isteyen iki satıcı grup arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Tartışma büyüyerek bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi.

Ekipler hayvan pazarına girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Polis, biber gazı kullanarak tarafları güçlükle ayırdı.

Kavgada yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar polis merkezine götürüldü.

Bir görgü tanığı "Müşteri kavgası, küfürleşmeler olunca sopalı bıçaklı kavgaya tutuştular. 2 tane yaralı vardı" diye konuştu.

Maltepe'deki kurbanlık pazarında bıçaklı sopalı kavga VİDEO

Maltepe'deki kurbanlık pazarında bıçaklı sopalı kavga


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