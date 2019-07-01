Maltepe’nin eski sembolü Bakireler Anıtı

Maltepe, Anadolu yakasının gelişen ilçelerinden biri. Biraz geçmişine gidip merak ettiğim anıtın neden orada olduğunu araştırdım. Bakireler Anıtı’nın yeri bugün, Migros’un otoparkı içinde kalıyor. Eskiden kıyıdaki kayalıkların üstünde tüm görkemiyle görünür, plaj müdavimleri oraya denizden yüzerek ulaşır, güneşlenir, gölgesinde de mola verirlerdi.

Şimdi görenler hatırlayacaktır karaya çekilmiş durumda. Migros'un yanında, iyice karadan uzaklaşan denizdeki eski yerini, trafikte akan son model arabaların, doldurulan betonların arasından seyretmeye çalışıyor.

İSTANBULLULARIN YAZ TERCİHİ SÜREYYAPLAJI'YDI

Süreyya Plajı, 300 metrelik kıyısı, ılık denizi ve ince kumuyla yaz aylarında yalnız çevre sakinlerini değil bütün İstanbulluları çekerdi. Hatta bazıları burayı yazlık olarak kullanırdı. Plajın simgesi de kıyıdan 50 metre kadar uzaklıkta, denizin ortasındaki kayalar üzerine 1953 yılında yapılmış Bakireler Tapınağı'ydı.

EVLENMEK İSTEYEN KIZLAR ANITA KADAR YÜZÜYORDU

Adından da anlaşılacağı gibi Bakireler Anıtı, Yunan mitolojisinde evlenmek isteyen genç kızların ziyaret ettiği denizin içinde bulunan bir tapınaktı. Bekar olup zamanında evlenemeyen kadınlar ve genç kızlar anıta kadar yüzerek gidip evlenebilmek için dua ederlerdi.

SÜREYYA PAŞA SEBZE BAHÇELERİNİ YIKTI, PLAJI YAPTI

Gelelim, Süreyya Plajı’nın Süreyya Plajı yapan kişiye. Süreyya İlmen ya da Süreyya paşa, İdealtepe ile Maltepe sahili arasında bulunan sebze bahçesini plaj yapmak için yıkmıştı, daha sonra semtin adına onun ismi verildi.

MALTEPE'NİN SEMBOLÜ: BAKİRELER ANITI

Bakireler Anıtı, bir Maltepe aşığı olan ve Osmanlı Hava Kuvvetleri’nin kurucusu Süreyya İlmen (Paşa) (1874-1955) tarafından Süreyya Plajı’nın ve Maltepe’nin sembolü olması için yapılmıştı.

Süreyya Paşa, anılarında Bakireler Anıtı’nı şöyle anlatıyor; “Eski Yunan tarihinde, bir Bakireler Mabedi (Temple de Vierges) ve bu mabedi ziyaret ve tavaf eden genç ve gelinlik kızların çabuk koca buldukları efsanesi mevcut olduğu cümlece malumdur. Elyevm Avrupa parklarında ve sular kenarında ve sinema filmlerinde tesadüf edilmekte olan mabedin şekli hoşumuza gittiği cihetle, biz de sahilden elli-atmış metre uzakta ve deniz altında mevcut üç, dört büyük kaya parçası üzerinde plajımızın sembolü olmak üzere bu mabed şeklinde altı direk ve bir kubbeden bir deniz mabedi inşa ettik, plajımızı süsledik.”





ARTIK DENİZDEN ÇOK UZAKTA

20 yıl içinde önce deniz kirletildi, sonra denizin ortasındaki kayalık adacıkta kubbeli estetik yapıda Bakireler Tapınağı (Bakireler mabedi) bulunan bronz Venüs heykeli dolgunun altında kaldı, sonra otoyol, yol yapmak için sahil dolduruldu otel ve plaj tesisleri yıkıldı. Bugün bu kubbeli yapı, Migros' un otoparkının ortasında duruyor.