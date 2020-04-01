taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6701
Euro
7.3019
Altın
1590.16
Borsa
89077.36
Gram Altın
341.052
Bitcoin
41918.67

Malthus Felaketi nedir

Malthus Felaketi, artan nüfus ve ona eş değer olarak azalan doğal kaynakların hızla tükenmesini açıklayan teoridir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Malthus Felaketi nedir

Dünyamız 7 milyar yaşında. Bugüne kadar dünyamızın ve evrenin yaşadığı pek çok değişim mevcuttur. İlk çağlardan günümüze kadar hızla artan insan sayısı tehlikelerin de boyutunu gözler önüne seriyor.

Tüketime odaklanan insanoğlu, hem çevresini hem de doğayı hızla tahrip ediyor. Bunun yanında azalan doğal kaynaklar ve yaşanan sefaletler yukarıda bahsettiğimiz teoriyle örtüşmektedir.

ARTAN NÜFUS

İngiliz nüfus bilimnci Thomas Robert Malthus, 1798’de Nüfus Prensibi Üzerine Bir Deneme adlı kitabında, kendi adı ile anılan bir felaket teorisi geliştirmiştir. Malthus felaketi, Malthus kapanı, Malthus krizi vb. isimlerle de anılmaktadır. Teori, artan nüfusun, tarımsal üretim kapasitesini aşacağı tahminine dayanır.

Malthus Felaketi nedir

(Malthus’a göre; yukarıdaki tabloda açıkça görüldüğü gibi nüfus artış hızı, besin üretim hızını geçtiği noktada kriz başlayacaktır.)

FELAKETİ ENGELLEMENİN YOLLARI

Malthus’a göre felaketin önlenmesi tek yolu, nüfus artış oranının düşmesidir. Bu da ancak iki şekilde gerçekleşebilir.

Birincisi; toplumların gelecek kuşakların refahı için gönüllü olarak doğumu kontrol altına almalarıdır. Ancak burada sözü edilen doğum kontrolü, çağdaş yöntemlerle sağlanan doğum kontrolü değildir.

Evlilik yaşının geciktirilmesi, eşlerin birbirinden ayrı yaşaması gibi bugün kulağa garip gelebilecek yöntemler önerilmiştir.

Malthus’a göre; insanlar kontrolsüz nüfus artışının sonuçlarını görmezden gelmeyecek ve gönüllü olarak nüfus artışını kontrol altında tutmaları gerektiğine karar vereceklerdir.

İkinci çözüm yolu ise; savaş, doğal felaketler, kıtlık, olumsuz sağlık ve ekonomik koşulların etkisi ile ölüm oranının yükselmesi nedeni ile nüfusun azalmasıdır.

 

 

İlginizi Çekebilir
Starship nedir
Starship, SpaceX tarafından geliştirilen bir uzay aracıdır.
REM nedir
Hızlı göz hareketi anlamına da gelen REM, uykunun rüya görülen kısmıdır. Adını, bu esnada gözlerin hızlı hızlı hareket etmesinden alır.
HTTP nedir
HTTP (Hiper-Metin Transfer Protokolü) bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için bir iletişim protokolüdür.
Boot camp nedir
Askeri egzersizlerin ev, spor salonu gibi yerlerde uygulanması için hafifleştirilerek sistematize edilmiş antremanlara verilen isimdir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pangolin nedir
Pangolin nedir
8
Topoğrafya nedir
Topoğrafya nedir
1
Ozon tabakası nedir
Ozon tabakası nedir
1
Kabine nedir
Kabine nedir
3
Kurşun kalem nasıl yapılır
Kurşun kalem nasıl yapılır
8
Murphy kanunları nedir
Murphy kanunları nedir
44
Skolastik düşünce nedir
Skolastik düşünce nedir
1
[+] Görüş bildir