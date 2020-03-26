Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan vatandaşların, sokağa çıkması yasaklandı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarında ihtiyaçlar, görevliler tarafından evlere teslim ediliyor.

112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan iletişim merkezinde, vatandaşlar ile iletişime geçiliyor.

YAŞLI KADIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Türkün Uzun, eksik malzemeleri için 155'i aradı.

Bir süre sonra istediği malzemelerin polis ekiplerince getirildiğini gören Uzun, göz yaşlarını tutamayarak, "Allah razı olsun, Allah size sağlıklı ömür versin. Böyle hizmetler edesiniz bize. Allah yuvalarınıza mutluluk, vücutlarınıza sağlık versin. Çok teşekkür ederim." dedi.

Malzemelerinin geldiğini gören Türkün Teyze gözyaşlarını tutamadı ViDEO

"AYIP OLUR DİYE ARAMAMAZLIK YAPMAYIN"

Yaşlı kadını gören ekipler Uzun'a, "Biz her zaman sizlerin yanındayız, bizi her zaman arayabilirsiniz. Bugün aradım ayıp olur bir daha aramayayım diye düşünmeyin. Hem kendi hem de toplum sağlığı için dışarı çıkmayın. Sizin bizleri aramanız yeterli." dedi.

"ALLAH MÜSLÜMANLARI SALGINDAN KURTARSIN"

Durumunu anlatan Uzun, "Evimde mikrop öldürücü hiçbir şey kalmaması üzerine polis ihbar hattını aradım. Durumu anlattım. Allah razı olsun hemen getirdiler. Allah bizi bu salgın hastalıktan bir an önce kurtarsın. Sadece bizi değil bütün Müslümanları kurtarsın. Allah vatanımızı, milletimizi, askerlerimizi korusun. Allah bu salgına yakalanan hastalara da acil şifalar versin." dedi.