2,126 kez izlendi

Drift yaparken pert olan Mustang

9,367 kez izlendi

17,520 kez izlendi

2,065 kez izlendi

Slingshot'ta bir ayılıp bir bayılan genç kız

2,479 kez izlendi

Koyun ve kuzuların buluşması havadan görüntülendi

1,468 kez izlendi

1,343 kez izlendi

Rusya ile Suriye'de atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor

1 Mama hırsızı market çalışanına yakalandı Beykoz'daki bir markete giren hırsız, montunun cebine sakladığı ve eline aldığı paket mamalarla tam kaçarken, market çalışanına yakalandı. Hırsızlık anları kameralar tarafından kayda alındı.

2 Ankara merkezli 23 ilde 63 kişiye FETÖ gözaltısı Örgüt soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda mahrem yapı üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

3 Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Mi 9, ülkemizde satışa çıktı. Telefonun özelliklerine ve satış fiyatına göz atıyoruz.

4 İsrail sandık başında Seçimlerin yapıldığı gün yayınlanan bir karikatür iki aday arasında işgalcilik yönünden bir farkın olmadığını gösteriyor.

5 Japonya’dan Kuzey Kore’ye yaptırım kararı Japonya, Kuzey Kore’ye yönelik ticaret yasağını 2 yıl daha uzatma kararı aldı.

6 Hakan Sabancı ve Dila Tarkan aşk yaşıyor New York'ta tatil yapan Sabancı ve Tarkan, birlikte keyifli zaman geçiriyor. Çifte Şeyma Subaşı da eşlik ediyor.