Mama hırsızı market çalışanına yakalandı

İstanbul Beykoz’da markete giren hırsızlık zanlısı, raftan bir paket mamayı hızlıca alarak montunun içerisine sakladı. Ardından markette yürüyen şahıs, bir paket mamayı da eline alarak market kapısına yöneldi.
MONTUNUN CEBİNDEKİNİ VERMEDİ
Kapıdan çıkmak üzereyken market çalışanına yakalanan hırsız, elindeki bir paket mamayı çalışana verdi. Market kapısında yaşanan kısa süreli sözlü münakaşanın ardından şahıs, montunun cebine sakladığı mama ile oradan uzaklaştı.
Market çalışanına yakalanan mama hırsızı İZLE
KAMERAYA YAKALANDI
Rahat tavırlarıyla pes dedirten şahsın mamaları çalma anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.