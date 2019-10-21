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Mama yiyen köpeğe isteyerek çarptı

Bursa'da cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan sürücü, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA | 21.10.2019 - 13:39..
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde 16 NCT 48 pakalı cipiyle seyir halinde olan K.B. (29), yol kenarına hayvanseverler tarafından bırakılan mamayı yiyen köpeği görünce, direksiyonu üzerine kırdı.

K.B., köpeğe çarptıktan sonra da yoluna devam etti.

Cip hızla uzaklaşırken, yaralanan köpek, bir süre kıvrandı, ardından da gözden kayboldu. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe çarptı İZLE

SERBEST KALDI

Durumu fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü K.B.'yi evinde gözaltına alındı. K.B., karakolda verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, serbest bırakılan sürücü K.B., büyük tepki topladı.

Mama yiyen köpeğe isteyerek çarptı

Mama yiyen köpeğe isteyerek çarptı

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