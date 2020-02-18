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Man Booker Finalisti Tibor Fischer’den: Dünyaya Nasıl Hükmedersin

Man Booker Finalisti, kara mizah ustalarından Tibor Fischer, Dünyaya Nasıl Hümedersin, Göbeklitepe’den Orta Çağ Avrupası’na, Cennet Bahçesi’nden kıyamete kaçışın hikâyesini anlatıyor…

Özel İçerik | 18.02.2020 - 11:56..
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dünyaya nasıl hükmedersin

Özellikle “Düşünce Çetesi”, “Tanrı Olmak Güzeldir” kitapları ile uluslararası şöhret kazanmış Fischer, son romanı Dünyaya Nasıl Hükmedersin ile geçtiğimiz ay raflardaki yerini aldı. Başarılı bir yazarlık kariyeri inşa eden Fischer, Dünyaya Nasıl Hükmedersin’de, Göbeklitepe’den Orta Çağ Avrupası’na, Cennet Bahçesi’nden kıyamete kaçışın hikâyesini anlatıyor…

The Times’in kitap hakkındaki yorumu şöyle: “Olduğunuzdan bile zeki mi hissetmek istiyorsunuz? Dünyaya Nasıl Hükmedersin’i okuyun.”

Time Out ise, Fischer’in bu kitapta kendini aştığını düşündüğü şu yorumu yapıyor: “Hadi açık konuşalım, Fischer’in sırrı şu: Her romanında elmas sertliğinde, kömür karası hikayeler anlatıyor. Dünyaya Nasıl Hükmedersin’de ise kendini aşmış.”

Man Booker Finalisti Tibor Fischer’den: Dünyaya Nasıl Hükmedersin

(Tibor Fischer)

DÜNYAYA NASIL HÜKMEDERSİN

Fischer, paranın ve gücün krallarıyla kafa bulduğu Dünyaya Nasıl Hükmedersin’de, kara komediyi ustalıkla işliyor. Londra’dayız. Bu şehirde, milattan önce 50’den beri hırsızlık yapılıyor, adamlar indiriliyor. Ve bu aralar sektörde, hatta hayatın ta kendisinde yaşanan kriz, Fischer’in kalemine takılıyor…

Gırtlağına kadar borç içinde olan Yapımcı ve televizyoncu Baxter Stone, krizi fırsata çevirmenin derdinde. Zira evinin yolunu bir Lamborghini kapatmış ve MI6, telefon görüşmelerini dinliyor. Baxter’in bu işten kurtulacağı şahane planı ise şöyle: Öyle bir belgesel çekecek ki, böylece bütün parsayı o toplayacak.

Baxter, belki de dünyaya nasıl hükmedeceğinin anahtarını buldu, kim bilir…

Fischer, kaleminin ışıltılı enerjisiyle kendine hayran bırakmaya devam ediyor…

Man Booker Finalisti Tibor Fischer’den: Dünyaya Nasıl Hükmedersin

Dünyaya Nasıl Hükmedersin

Tibor Fischer

Çev.: Aysun Babacan

April Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: aprilpublishing

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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