Son günlerde etkili olan yağışlarla Manavgat Irmağı'nın beslediği Manavgat ve Oymapınar barajlarında su seviyesi yükseldi. Barajlardaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Manavgat Barajı'ndan fazla su salınması Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesine sebep oldu. Suların yükselmesiyle dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde şelalenin alt ve üst kısımlarındaki su seviyesi eşitlendi.

BİRÇOK İŞ YERİNİ SU BASTI

Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği şelalede seyir teraslarının bir bölümü debinin yükselmesi sonucu su altında kaldı. Şelale tesislerinde birçok iş yerini su basarken, işletme sahipleri önceden yapılan uyarılarla iş yerlerini boşaltarak mallarını kurtardı. Şelaleyi görmeye gelen az sayıda yerli ve yabancı turist de şelaledeki taşkını şaşkınlıkla izledi.

Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi VİDEO