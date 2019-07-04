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Manavgat’ta zehirlenmeler artıyor

Boğazda yanma ve baş dönmesi belirtileriyle hastaneye götürülen 4 kişi izolasyon odasına alındı.

DHA | 04.07.2019 - 05:01..
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Antalya'da Manavgat ilçesinde Sağırin Mahallesi’nde boğazda yanma ve baş dönmesi belirtileriyle hastaneye götürülen 4 kişiden Mustafa Öz ile Recep Durdu, Serik Devlet Hastanesi acil servisinde görevliler tarafından KBRN ünitesinde dezenfekte işleminden geçirildikten sonra bakıma alındı.

Mustafa Öz ve Recep Durdu’nun tedavileri sürerken, zehirlenme belirtilerinin neden kaynaklandığı araştırılıyor. İlk belirtiler son günlerde artan zehirlenme vakaları..

HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTA YAKINLARINA MASKE TAKTIRILDI

Diğer yandan Serik Devlet Hastanesi acil servisinde hasta ve hasta yakınlarıyla görevli personele maske dağıtıldı ve bulaşma riski dolayısıyla maske takmaları tavsiye edildi.

 


Manavgat’ta zehirlenmeler artıyor

Manavgat’ta zehirlenmeler artıyor

Manavgat’ta zehirlenmeler artıyor

Manavgat’ta zehirlenmeler artıyor

Manavgat’ta zehirlenmeler artıyor

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