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Manavını soyan hırsızı kendi bulup polise ihbar etti

Bursa'da manav dükkanı işleten Cihan Adak (33), dükkanından 3 bin lira çalan hırsızı kendi buldu.

DHA | 07.11.2019 - 17:38..
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İnegöl ilçesinde, manav işletmecisi Adak, iş yerinde yaşanan hırsızlık olayından sonra güvenlik kamerasından tespit ettiği hırsızı polise ihbar ederek yakalattı.

Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Cihan Adak'a ait manava, 8 Ekim gecesi  hırsız girdi. Kimliği belirsiz hırsız, kasadaki 3 bin lirayı alıp kaçtı.

Sabah işyerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Adak, güvenlik kameralarını inceledi. Kamerada hırsızı gören Adak, polisi aradı.

AYNI HIRSIZ TEKRAR GİRDİ

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaydan 17 gün sonra aynı hırsız, ikinci kez manava girmek istedi. Ancak başarılı olamadı.

Bir kez daha kamera tarafından görüntülenen hırsızı gören Cihan Adak, çevrede araştırma başlattı.

GİZLİCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Kamera görüntülerinden eşgalini belirlediği şüphelinin kardeşi T.Y.'ye (15) ulaştı. Cihan Adak, birkaç gün sonra şüpheliyi, manavın önünden geçerken gördü.

Durumu fark ettirmeden yanna çağırdığı şüpheliyle sohbete başladı. Bu sırada cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti. Şüphelinin uzaklaşmasının ardından polisi arayıp, bilgi verdi. Polis de A.Y. (17) olduğu ortaya çıkan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan A.Y. ifadesinde suçunu itiraf etti.

Cihan Adak, "22 gün önce işyerimize giren hırsız kasadaki 3 bin lirayı çaldı. İki gün önce tekrar işyerine girmeyi denemiş. Olaydan sonra insanları dikkatlice incelemeye başladım. Dikkatimi çeken iki kişiden birini durdurdum. Hareketlerinden şüphelenince ısrar ettim ve ağabeyinin hırsızlık yaptığını söyledi. Ağabeyinin buradan geçeceğini söyledi. Ben de beklemeye başladım. Bir süre sonra manavın önünden geçerken durdurdum onu. Konuştum, fotoğrafını çektim. İşyerinde müşteriler olduğu için hırsızı etkisiz hale getirmedim. Hırsız gidince polisi aradım, haber verdim. Bu şahıs birkaç manavı daha soymuş. Emniyet ekiplerimiz gereğini yapacaklardır" dedi.

Manavını soyan hırsızı kendi bulup polise ihbar etti

Manavını soyan hırsızı kendi bulup polise ihbar etti



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