Mandalara caz dinleterek süt verimini artırıyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan Adem Kaya, ailesine ait manda yetiştiriciliği işini sürdürmeye başladı. Kaya, mandalara caz müzik dinletmenin verimi artırdığını gördü.

HAYVAN DAMINA SES SİSTEMİ KURDU

Ailesinin mandacılık yaptığını ve aile işini sürdürmek için 'Genç Çifti' projesine başvurduğunu anlatan Kaya, "Projeden bana 5 tane manda desteği çıktı. Ailemle beraber bu işi yapmaya başladım. 1.5 yıldır bu işi yapıyorum. Caz müzik dinlemeyi seviyorum kendim. Müziği hayvanlara dinlettirdiğimde de hayvanların sakinleştiğini gördüm. Dama sabah girdiğimde sağım işlemlerini, bakım işlemlerini müzik eşliğinde yapıyorum." dedi.

MANDALARIN SÜT VERİMİ ARTTI

Mandaların ineklerden farklı olarak daha yabani olduklarını söyleyen Kaya, "Caz müzik ile hayvanlarımın süt veriminin arttığını gördüm. Mandalar, inekler gibi uysal hayvanlar olmadığından sakinleşiyorlar. Süt üretimi yaklaşık yüzde 10 civarı arttı." diye konuştu.



