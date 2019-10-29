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Mandalina yüzünden pazarcıları vuran polise tahliye

Bursa’da aldığı mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vurarak yaralayan emekli polis, tahliye edildi.

İHA | 29.10.2019 - 09:20..
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2017 yılı Ekim ayında meydana gelen olayda, aldığı mandalinayı beğenmeyen emekli polis memuru Gürkan E., tartıştığı pazarcıları Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu’yu vurdu.

Olayın ardından emekli polis memuru tutuklandı.

Mandalina yüzünden pazarcıları vuran polise tahliye

MÜEBBET İSTENİYORDU

Hakkında 'adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan müebbet, ‘kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmak’ suçundan da 3 yıl hapis cezası istenen Gürkan E.'nin yargılanmasına, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Mandalina yüzünden pazarcıları vuran polise tahliye ViDEO

"DÖVMEYE BAŞLADILAR, KENDİMİ KORUDUM"

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Gürkan E., “Beni dövmeye kalktılar. Sopa ile vurmaya başladılar. Kendimi korumak için silahımı çıkarmıştım. Pişmanım. Kendilerinden özür diliyorum.” dedi.

Mandalina yüzünden pazarcıları vuran polise tahliye

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, duruşmada silahla yaralanan Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar verip, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mandalina yüzünden pazarcıları vuran polise tahliye

Gürkan E. (Emekli polis)

 

Mandalina yüzünden pazarcıları vuran polise tahliye

Mandalina yüzünden pazarcıları vuran polise tahliye

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