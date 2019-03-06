Manfred Weber: Türkiye AB ülkesi olamaz

Almanya'nın merkez sağ partisi EPP, ülkenin Bavaria bölgesinde toplantı düzenledi. EPP’nin adaylarından biri olan Manfred Weber, seçim vaadini Türkiye üzerinden yaptı.

"TÜRKİYE'NİN MÜZAKERELERİNİ DURDURACAĞIZ"

Weber, seçimlerin ardından kendisinin Avrupa Komisyonu Başkanı seçilmesi halinde, Türkiye’nin üyelik müzakerelerini durduracağını söyledi.

Merkez sağ Partisi’nin Avrupa Komisyonu Başkan adayı, yaptığı konuşmada, “Herkes Türkiye’yle iyi ilişkiler istiyor, herkes yakın iş birliği olsun istiyor. Ama eğer ben Avrupa Komisyonu Başkanı olursam, Brüksel’deki birimlere Türkiye’nin üyelik görüşmelerini durdurma talimatı vereceğim.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AB ÜLKESİ OLAMAZ"

Weber ayrıca konuşmasında, “Net olarak şunu ortaya koyalım, Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olamaz.” dedi.

Türkiye’nin 2004 yılında başlayan tam üyelik müzakereleri, o tarihten bu yana devam ediyor ancak arada yaşanan sorunlar nedeniyle geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin AB üyeliği başvurusu konusunu, referanduma götürebileceklerini söylemişti.