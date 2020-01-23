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Mangal yapılan balkonda yangın çıktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mangal yapılan evde, balkondaki parçaların tutuşması yangına neden oldu.

AA | 23.01.2020 - 05:06..
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İlçeye bağlı İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Mangal yapılan balkonda yangın çıktı

İTFAİYE HAZIRLIK YAPARKEN, EV SAHİPLERİ SÖNDÜRDÜ

İtfaiye ekipleri, 6. kattan yükselen alevleri söndürmek için hazırlık yaptığı sırada ev sahipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası evin balkonunda hasar oluştu.

Görgü tanıklarından Emre Köse, "Ben buradan geçiyordum. Alevleri görünce durdum. Evdeki arkadaş mangal yapıyormuş galiba ve çevredeki parçaların tutuşması evi yakmaya başlamış. İtfaiye geldiğinde yangını kendileri söndürmüşler" dedi.

Mangal yapılan balkonda yangın çıktı

Şahin Kılıç ise balkonda mangal yaparken, etraftaki parçaların yanması nedeniyle yangının çıktığını, itfaiye ekiplerinin yangının söndürülmesiyle tedbir aldığını söyledi.

Mangal yapılan balkonda yangın çıktı

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