taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

Manisa A. Adayı Recai Berber ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Recai Berber, ilçe teşkilatlarını ziyarete devam ediyor. Berber, seçimlerde 17 ilçe ile Manisa Büyükşehir'i kazanacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 19:37..
  1. Haberler
  2. Yerel Seçim

23, 24, 25 ve 26. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan A. Adayı Recai Berber 15 Kasım Perşembe günü sırasıyla Gördes, Akhisar, Gölmarmara, Saruhanlı ile başlayan ilçe teşkilatı ziyaret programına devam ediyor. Berber, dün Selendi, Kula, Salihli, Sarıgöl ve Alaşehir ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.  İlçe ziyaretleri kapsamında teşkilatların başkan ve üyelerinin yanı sıra vatandaşlarla da bir araya gelen Berber, projelerini anlatıyor.

Erdoğan'ın 'kardeşim' dediği isim: Recai Berber VİDEO

17 İLÇE VE BÜYÜKŞEHİR’İ ALACAĞIZ

Ziyaretleri kapsamında yerel seçim sürecini de değerlendiren Recai Berber, 24 Haziran’da yapılan Genel Seçimi hatırlatarak parti olarak aynı başarıyı 31 Mart’ta yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde de yakalayacaklarını söyledi. Berber şöyle konuştu; “Biliyorsunuz 24 Haziran Genel seçimi AK Partimizin zaferiyle sonuçlandı.  24 Haziran’da olduğu gibi 31 Mart’ta da Manisa’da 17 ilçe ile birlikte ‘Büyükşehir’i alacağımızı inanıyorum. Manisa’yı AK Belediyecilikle tanıştırdığımızda kaynakları Manisa’ya aktaracağız.  Manisa’nın tarımdaki, sanayideki, tarımsal sanayideki, turizmdeki potansiyeline kaynak aktaracağız; rezidansa, AVM’ye değil.”

Manisa A. Adayı Recai Berber ziyaretlerine devam ediyor

ATIL TESİS EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Selendi’de 10 yılı aşkın süredir atıl durumda bulunan eski Tekel tesisinde düzenlenen lokma hayrına da katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan A. Adayı Recai Berber’e Selendililer tesisin ekonomiye kazandırılmasına katkılarından dolayı teşekkür etti. "Büyük ölçekli bir tekstil markasının üretim tesisi olacak fabrikada yaklaşık 300 kişi istihdam edilecek." diye konuştu.

Manisa A. Adayı Recai Berber ziyaretlerine devam ediyor

Ziyaret programı kapsamında çeşitli temaslarda da bulunan Recai Berber bugün ise; Demirci, Köprübaşı, Ahmetli, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Manisa A. Adayı Recai Berber ziyaretlerine devam ediyor

Manisa A. Adayı Recai Berber ziyaretlerine devam ediyor

Manisa A. Adayı Recai Berber ziyaretlerine devam ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

552
'Taksi Uygulaması 2018/2' ile 10 ilde eş zamanlı denetleme

'Taksi Uygulaması 2018/2' ile 10 ilde eş zamanlı denetleme

133
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

146
İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

67
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

53
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

41
CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM