Manisa A. Adayı Recai Berber ziyaretlerine devam ediyor

23, 24, 25 ve 26. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan A. Adayı Recai Berber 15 Kasım Perşembe günü sırasıyla Gördes, Akhisar, Gölmarmara, Saruhanlı ile başlayan ilçe teşkilatı ziyaret programına devam ediyor. Berber, dün Selendi, Kula, Salihli, Sarıgöl ve Alaşehir ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. İlçe ziyaretleri kapsamında teşkilatların başkan ve üyelerinin yanı sıra vatandaşlarla da bir araya gelen Berber, projelerini anlatıyor.

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17 İLÇE VE BÜYÜKŞEHİR’İ ALACAĞIZ

Ziyaretleri kapsamında yerel seçim sürecini de değerlendiren Recai Berber, 24 Haziran’da yapılan Genel Seçimi hatırlatarak parti olarak aynı başarıyı 31 Mart’ta yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde de yakalayacaklarını söyledi. Berber şöyle konuştu; “Biliyorsunuz 24 Haziran Genel seçimi AK Partimizin zaferiyle sonuçlandı. 24 Haziran’da olduğu gibi 31 Mart’ta da Manisa’da 17 ilçe ile birlikte ‘Büyükşehir’i alacağımızı inanıyorum. Manisa’yı AK Belediyecilikle tanıştırdığımızda kaynakları Manisa’ya aktaracağız. Manisa’nın tarımdaki, sanayideki, tarımsal sanayideki, turizmdeki potansiyeline kaynak aktaracağız; rezidansa, AVM’ye değil.”

ATIL TESİS EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Selendi’de 10 yılı aşkın süredir atıl durumda bulunan eski Tekel tesisinde düzenlenen lokma hayrına da katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan A. Adayı Recai Berber’e Selendililer tesisin ekonomiye kazandırılmasına katkılarından dolayı teşekkür etti. "Büyük ölçekli bir tekstil markasının üretim tesisi olacak fabrikada yaklaşık 300 kişi istihdam edilecek." diye konuştu.

Ziyaret programı kapsamında çeşitli temaslarda da bulunan Recai Berber bugün ise; Demirci, Köprübaşı, Ahmetli, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.