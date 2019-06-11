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Manisa - İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Manisa- İzmir yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA | 11.06.2019 - 21:51..
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Manisa- İzmir yolu Anıt heykeli mevkiinde heyalan meydana geldi.

Dağ yamaçlarından düşen kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı. Heyelan sırasında şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmedi.

AFAD, POLİS VE JANDARMA TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Heyelanın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolun İzmir'e gidiş yönü trafiğe kapandı. Bölgeye gelen ekipleri karayolundaka toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Manisa - İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı VİDEO

Manisa - İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Manisa - İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Manisa - İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Manisa - İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Manisa - İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Manisa - İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Manisa - İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Manisa - İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Manisa - İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

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