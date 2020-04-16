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Manisa şehidini uğurladı

Kuzey Irak'ta şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan için memleketi Manisa'da cenaze töreni düzenlendi.

AA |
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Manisa şehidini uğurladı

Manisa şehidini uğurladı

Manisa'da, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan son yolculuğuna uğurlandı.

PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan  Durhan'ın cenazesi, Soma ilçesinde toprağa verildi.

Manisa şehidini uğurladı

CAMİDE HELALLİK ALINDI

Hava yolu ile Akhisar ilçesindeki askeri havaalanına getirilen şehit Durhan'ın naaşı, helallik için imam olan baba Halil Durhan'ın görev yaptığı Hayber Camisi'ne götürüldü.

Türk bayrağına sarılı cenaze daha sonra Vali Muzaffer Ecemiş Spor Salonu önündeki meydana getirildi.

Manisa şehidini uğurladı

SIK SIK SOSYAL MESAFE UYARISI YAPILDI

Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşen törende, cenazeye katılanlara sık sık "sosyal mesafeye uymaları" yönünde uyarılar yapıldı.

Manisa şehidini uğurladı

NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI

Soma Belediyesi görevlileri cenaze törenine katılanlara tıbbi maske ve dezenfektan dağıttı. Şehidin cenaze namazını, imam olan baba Halil Durhan kıldırdı.

Manisa şehidini uğurladı VİDEO

Manisa şehidini uğurladı

"OĞLUMUN DÜĞÜNÜNE HOŞ GELDİNİZ"

Cenaze namazında katılımcılar arasında mesafe bırakıldı.

Baba Durhan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Oğlumun düğününe hoş geldiniz. 34 yıldır imam olarak görev yapmaktayım. Hutbede, minberde ve kürsüde hep şehitlik mertebesini anlattık. Sizlere sabrı cemili anlatmaya çalıştık ama gelin görün ki bugün artık sıra bende. Cenab-ı Allah bu imtihanı bizlere kazandırmayı nasip etsin. Vatanımız bölünmez, bayrağımız inmez, minarelerden ezan sesimiz dinmez inşallah. Birlik ve beraberlik içinde değerli komutanlarım ve onun emrindeki Fatih'imin bıraktığı yerden silah arkadaşları inşallah devam edecekler." diye konuştu.

Törende şehidin annesi Hatice, kız kardeşi Rümeysa ve ağabeyi Harun Durhan metanetli duruşuyla dikkati çekti.

Ağabeyi Fatih'in askeri kamuflajını giyen Rümeysa Durhan, şehidin naaşı taşınırken asker selamı verdi.

Manisa şehidini uğurladı

"BENİ BEYAZLAR İÇİNDE GÖRMEDİN"

Rümeysa Durhan, "Beni beyazlar içinde göremedin ağabey, onları sevindirmeyeceğim, onları güldürmeyeceğim." diye konuştu.

Şehidin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Manisa şehidini uğurladı

Manisa şehidini uğurladı

Manisa şehidini uğurladı

Manisa şehidini uğurladı

Manisa şehidini uğurladı

Manisa şehidini uğurladı

Manisa şehidini uğurladı

Manisa şehidini uğurladı

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