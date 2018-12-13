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Manisa Valisi Soma’da yaralı işçileri ziyaret etti

Vali Ahmet Deniz, maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu.

İHA | 13.12.2018 - 04:20..
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13 Mayıs 2014 yılında 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Manisa’nın Soma ilçesinde yine yürekler ağızlara geldi. İlçede faaliyet gösteren Işıklar Maden Ocağında yine göçük meydana geldi.

Manisa Valisi Soma’da yaralı işçileri ziyaret etti

7 İŞÇİ MAHSUR KALDI

Yaşanan göçükte 7 işçi madende mahsur kaldı. Olayın ardından ocağa çok sayıda ambulans sevk edilirken, mahsur kalan 7 işçiden 4’ü ilk aşamada kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa Valisi Soma’da yaralı işçileri ziyaret etti

Göçük altında kalan 3 işçiye ise yaklaşık 7 saat sonra ulaşıldı. Ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden 3’ü taburcu edilirken, 4 işçinin ise tedavisi sürüyor. Tedavisi devam eden işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Manisa Valisi Soma’da yaralı işçileri ziyaret etti

VALİDEN ZİYARET

Yaşanan olayın ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz de hemen Soma’ya hareket ederek, çalışmaları yerinde takip etti. Hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret eden Vali Deniz, geçmiş olsun dileklerini sundu. Ziyaret sonrasında gazetecilere bilgi veren Deniz, “Maden ocağında mahsur kalan 3 madencimiz de kurtarıldı. Sağlıkları iyi. Sıkıntıları yok. Onları daha önce kurtarmaya giden 4 madencimizden 3’ü taburcu oldu. 1’inin ayağında hafif sıkıntı var” dedi.

Manisa Valisi Soma’da yaralı işçileri ziyaret etti

ISLAK KÖMÜR KAYMASI

Yaşanan olayın sebebiyle ilgili konuşan Deniz, “Islak kömür kaymasından dolayı göçük meydana geliyor. Ona müdahale etmeye giden arkadaşlarımız kaymaya maruz kalmışlar. Kurtarıldılar. Sağlıkları gayet iyi. Ben kendim de görüştüm" dedi.

Öte yandan işçilerin aileleri ve çok sayıda Somalı vatandaş da hastanede merakla beklerken, Vali Deniz’in açıklaması sonrasında rahat nefes aldılar.

Manisa Valisi Soma’da yaralı işçileri ziyaret etti

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