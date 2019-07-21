taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Manisa'da 13 yaşındaki ikizler gölette boğuldu

Alaşehir ilçesinde gölete düşen çocuklardan birini ikizi kurmak istedi. Ancak kaybolan ikizlerin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA | 21.07.2019 - 21:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yanında oynadıkları Kemaliye Göleti'ne düşen 13 yaşındaki Efe Birol ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikizi Eren Birol'un suya düştükleri yerde balçığa saplanmış cansız bedenleri bulundu.

HABERİ ALAN ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dalgıç polisler tarafından önce Efe Birol ardından ikizi Eren Birol'un cesetleri sudan çıkarıldı. İkizlerin cansız bedenleri sudan çıkarılırken babaları Ahmet Birol gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi evde alan anne Aliye Birol ise sinir krizi geçirdi.

Manisa'da 13 yaşındaki ikizler gölette boğuldu

İkizlerin sudan çıkarılan cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Manisa'da 13 yaşındaki ikizler gölette boğuldu

Manisa'da 13 yaşındaki ikizler gölette boğuldu

Manisa'da 13 yaşındaki ikizler gölette boğuldu

Manisa'da 13 yaşındaki ikizler gölette boğuldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elektrikli Akrep, ilk kez araziye çıktı

Elektrikli Akrep, ilk kez araziye çıktı

281
Ekrem İmamoğlu İBB'ye 3 atama yaptı

Ekrem İmamoğlu İBB'ye 3 atama yaptı

285
Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi

Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi

218
Diagne Suudi Arabistan yolcusu

Diagne Suudi Arabistan yolcusu

55
Kuzey Iraklı turistlere tepki gösteren Türk'e soruşturma

Kuzey Iraklı turistlere tepki gösteren Türk'e soruşturma

399
Emre'nin menajeri: Bizden habersiz Beşiktaş'a da gitmiş

Emre'nin menajeri: Bizden habersiz Beşiktaş'a da gitmiş

106
Makas atan magandaların kazayla biten sonu

Makas atan magandaların kazayla biten sonu

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir