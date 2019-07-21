1 Manisa'da 13 yaşındaki ikizler gölette boğuldu Alaşehir ilçesinde gölete düşen çocuklardan birini ikizi kurmak istedi. Ancak kaybolan ikizlerin cansız bedenine ulaşıldı.

2 Selden kurtardıkları eşyalarla 3 gündür dışarıda yaşıyorl Düzce'deki sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi. Evlerini zarar gören bazı vatandaşlar dışarıda kaldı.

3 Beşiktaş hazırlık maçında Kocaeli'ye 7 attı Daha önce Pendikspor'u 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş, Kocaelispor karşısında da rahat bir maç çıkardı.

4 İngiltere ile İran arasında gerilim arttı ABD ile kriz yaşayan İran, şimdi de İngiltere ile karşılıklı restleşmeye girdi.

5 Yasa dışı internet bahisçilerine operasyon: 22 gözaltı Muğla merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye operasyon gerçekleştirildi.

6 Pendik'te kömürlükte çıkan yangın binalara sıçradı Binalarda hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü.