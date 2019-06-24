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Manisa'da 18 yaşındaki genç babasını öldürdü

Babasının eve alkollü gelerek annesine eziyet ettiğini öne süren 18 yaşındaki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 24.06.2019 - 13:46..
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Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşanan olay şöyle gelişti:

Gece saat 03.00 sıralarında kasten bıçakla yaralama ihbarı alan ekipler, Erdem Ailesi'nin yaşadığı eve geldi. O.Erdem’i (42) ağır yaralı halde gören polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

OĞLU TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan araştırmada O. Erdem’i, 18 yaşındaki oğlu H.C. Erdem’in bıçakla yaraladığı belirlendi. O. Erdem’in cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.C. Erdem, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da 18 yaşındaki genç babasını öldürdü

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Öte yandan H.C. Erdem’in, babası O. Erdem’i eve sürekli alkollü geldiği ve annesine eziyet ettiği için öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

Manisa'da 18 yaşındaki genç babasını öldürdü

Manisa'da 18 yaşındaki genç babasını öldürdü

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