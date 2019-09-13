Manisa'da 18 yaşındaki genç kız öldürüldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde Gamze K. (18), ailesi tarafından evinin mutfağında başından silahla vurulmuş halde bulundu.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın öldüğünü belirledi. Genç kızın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
3 KİŞİ YAKALANDI
Olayla ilgili G.C. (24), Ş.C.C. (28) ve H.Y. (30), cinayette kullanılan av tüfeğiyle yakalandı. Cinayete ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.