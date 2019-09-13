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Manisa'da 18 yaşındaki genç kız öldürüldü

Olaya ilişkin 3 kişi yakalandı, cinayette kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

AA | 13.09.2019 - 11:54..
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde Gamze K. (18), ailesi tarafından evinin mutfağında başından silahla vurulmuş halde bulundu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın öldüğünü belirledi. Genç kızın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Manisa'da 18 yaşındaki genç kız öldürüldü

3 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili G.C. (24), Ş.C.C. (28) ve H.Y. (30), cinayette kullanılan av tüfeğiyle yakalandı. Cinayete ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Manisa'da 18 yaşındaki genç kız öldürüldü

Manisa'da 18 yaşındaki genç kız öldürüldü

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