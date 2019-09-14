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Manisa'da 18 yaşındaki genç kızın katilleri adliyede

18 yaşındaki genç kızın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri ifadesinde, şaka yapmak için genç kıza doğrulttuğu silahın kazara ateş aldığını söyledi.

DHA | 14.09.2019 - 14:37..
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde 18 yaşındaki Gamze Kurt'un yaşadığı müstakil evden dün saat 08.00 sıralarında silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'u mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Gamze Kurt'un cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Manisa'da 18 yaşındaki genç kızın katilleri adliyede

İKİSİ TESLİM OLDU, BİRİ TERMİNALDE YAKALANDI

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Gamze Kurt'un evde gece kuzeni Gülsüm C. (17), arkadaşları Hüseyin Y. (30) ve Şerif Can C. (28) ile birlikte olduğunu tespit etti. Aynı gün Gülsüm C. ve Şerif Can C., polis merkezine giderek teslim oldu. Hüseyin Y. ise otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'da 18 yaşındaki genç kızın katilleri adliyede

ŞAKALAŞIYORMUŞ

Olay günü Şerif Can C.'nin evde bulunan pompalı tüfekle, Hüseyin Y.'nin ise av tüfeğiyle oynadığı, iki şüphelinin de silahlarını Kurt'a doğrulttuğu belirlendi. Bu sırada Hüseyin Y.'nin elindeki av tüfeğinin ateş aldığı ve Gamze Kurt'un başından yaralandığı bildirildi. Hüseyin Y.'nin ifadesinde, şaka yapmak için elindeki silahı Kurt'a doğrulttuğunu, ancak tüfeğin kazayla ateş aldığını söylediği bildirildi.

Manisa'da 18 yaşındaki genç kızın katilleri adliyede

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gülsüm C. ile Hüseyin Y. ve Şerif Can C., bu sabah adliyeye sevk edildi.

Manisa'da 18 yaşındaki genç kızın katilleri adliyede

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