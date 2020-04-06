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Manisa'da 20 kişiye kumar ve piknik cezası

Manisa'da ev kiralayıp kumar oynayan 13 kişi ile piknik yapan 7 kişiye toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

AA |
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Manisa'da 20 kişiye kumar ve piknik cezası

Manisa İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, bir grubun ev kiralayarak kumar oynadığı bilgisini aldı.

KUMAR İÇİN EV KİRALADILAR

Belirlenen adrese giden ekipler, kumar oynayan 13 kişiye hem koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.

7 KİŞİYE PİKNİK CEZASI

Ayrıca, alkol kullanarak piknik yapan 7 kişiye de ceza yazan ekipler, toplamda 20 kişiye 63 bin lira cezai işlem yaptı.

Manisa'da 20 kişiye kumar ve piknik cezası

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