taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.334
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.51

Manisa'da 21 asker zehirlendi

Akşam yemeği sonrası mide ve baş ağrısı şikayetiyle revire başvuran askerler, tedavilerinin ardından gözlem altında tutuluyor.

DHA | 16.11.2018 - 23:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan askerlerin bir kısmı, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 5 bin kişinin yediği akşam yemeği sonrası askerlerden 21'i, mide ve baş ağrısı şikayeti hissettiğini belirtmesi üzerine Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da 21 asker zehirlendi

"HAFİF BESİN ZEHİRLENMESİ"

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 'Hafif besin zehirlenmesi' teşhisi konulan ve ayakta tedavi gören askerler, tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Öte yandan askerlerin akşam yemeğinde kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve puding tükettiği belirtildi.

Manisa'da 21 asker zehirlendi

MANİSA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, durumu ciddi olan bir askerin olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Hastanedeki ve askeriyedeki arkadaşlarla görüştük. Herhangi bir askerimizde hayati tehlike yok. Askeriye de 5 bin kişi yemek yemiş, ancak 21’i mide ağrısı şikayetiyle askeriye revirine başvurmuş. Daha sonra hastaneye getirildiler. Şu an tedavi altındalar. Herhangi sıkıntılı bir durum şu an için yok."

Manisa'da 21 asker zehirlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

64
Katil zanlısının yanıtı: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısının yanıtı: Zevkten öldürdüm

25
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

9
Evrenin en parlak galaksisi komşularını yiyor

Evrenin en parlak galaksisi komşularını yiyor

5
Isparta'da bir parktaki 9 bronz büstü çaldılar

Isparta'da bir parktaki 9 bronz büstü çaldılar

2
Ağaoğlu: İnsafsızca saldırmaya başladılar

Ağaoğlu: İnsafsızca saldırmaya başladılar

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM