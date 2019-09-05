Manisa'nın Soma ilçesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 26 yaşındaki Türkan Kulu adlı kadın, henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ DE BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Kadınla birlikte dini nikahlı olarak yaşadığı belirtilen Zakir B. (37) ise boğaz bölgesinden yaralandı. Yaralı şahıs hastanede tedaviye alınırken, öldürülen Türkan Kulu'nun cansız bedeni ise incelemelerin ardından Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIZLARI DA YAN ODADAYDI

Türkan Kulu'nun 4 yıldır resmi nikahlı eşi M.K. ile ayrı yaşadığı ve boşanma sürecinde oldukları öğrenilirken, çiftin iki kız çocuğunun da olay sırasında aynı evde yan odada oldukları öğrenildi.

Manisa'da 26 yaşındaki genç kadın bıçaklanarak öldürüldü VİDEO



AYRI YAŞADIĞI EŞİ ARANIYOR

Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Türkan Kulu'nun ayrı yaşadığı eşi M.K.'nın şüpheli olarak yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi.