Manisa'da 318 artçı deprem kaydedildi

Dün 22.22'de, merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerin yaklaşık 6.98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra İstanbul, Yalova ve Bursa'da da hissedilmişti.

Büyük panik yaşayan bölge halkı geceyi sokakta geçirirken, dün gece ve bugün art arda artçı sarsıntılar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk depremin ardından yaşanan artçılar hakkında açıklama yaptı.

318 ARTÇI YAŞANDI

AFAD yaptığı açıklamada, Akhisar-Manisa’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden sonra bugün (23 Ocak) 16.36'ya kadar, toplam 318 artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu. AFAD, açıklamayla birlikte, artçıların gerçekleştiği yerlerin işaretlendiği bir harita yayınladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akhisar-Manisa’da meydana gelen Mw 5.4 büyüklüğündeki depremden sonra 23.01.2020 16.36'ya kadar geçen zamanda,büyüklükleri 1.2-4.3 arasında değişen 318 artçı deprem kaydedilmiştir. Artçı depremler ve M>4.0 depremlerin odak mekanizması çözümleri aşağıdaki haritada gösterilmektedir." ifadeleri kullanıldı.