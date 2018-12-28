Manisa’da 373'üncü kısa dönem erler yemin etti

Manisa’da İl Jandarma Komutanlığında 373’üncü dönem kısa dönemler erler için yemin töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, gazi ve şehit yakınları ve asker aileleri katıldı.

SİLAHA EL BASARAK YEMİN ETTİLER

Törende dört haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 90 jandarma er bayrak ve silaha el basarak yemin etti. Jandarma erler yemin ederken aileler de o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Yemin eden erler adına yapılan konuşmanın ardından atış, bakım ve eğitim alanlarında başarılı olan erlere protokol üyeleri tarafından belgeleri verildi.

"NAMUS VE ŞEREF ÜSTÜNE ANT İÇTİNİZ"

Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Seyfi Türkan, törende yaptığı konuşmada ailelere ve erlere seslenerek, “Şehitlerimizin huzurunda, silah arkadaşlarınızda omuz omuza vererek namus ve şeref üzerine ant içtiniz. Bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife ve namus, şeref anlamında olup, aynı zamanda kahraman Türk jandarmasının bir unsuru olduğunuz anlamındadır. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, doğruluğu, dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden, yemininize sadık kalacağınızdan şüphemiz yok. Jandarma teşkilatının vitrini olduğunuzu asla unutmayınız” diye konuştu.

AİLELER DUYGULANDI

Konuşmaların ardından erler jandarma andını okudu ve geçiş törenini yaptı. Yemin töreninin ardından ant içen erler ve aileler birbirlerine kavuştu. Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve protokol üyeleri asker aileleriyle fotoğraf çekti. Çocuklarına kavuşan aileler de sevinç gözyaşı döktü.