Manisa'da 4 kiloluk turp ilgi odağı oldu

Yahya Birgili, Dindarlı Mahallesi'nde çiftçilik yapıyor ve kendi ürünlerini pazarda satıyor. Birgili'nin kendi ürettiğii ve 4 buçuk kilogram gelen turp pazarda büyük ilgi gördü.

TEZGAHTA KALDI

Tezgahtaki devasa turpu görenler hayretle turp incelese de turp satılamayarak tezgahta kaldı.

"BU TOPRAĞIN BEREKETİ"

Kilogramı 1 TL'den satılan diğer normal boyutlardaki turplarının hepsini bitiren Birgili, "Doğal gübreyle sebzeleri yetiştiriyorum. Kırmızı turpların içerinden bir tanesi ilk kez 4 buçuk kilogram geldi. Sadece ben değil devasa turpu gören herkes hayret etti. Meraklısı çok oldu herkes turpu inceledi ama alıcısı çıkmadı. Diğer turpların hepsini bitirdim. Devasa turpu da evime götüreceğim. Bu toprağın bereketidir. Toprak verdi mi veriyor." dedi.