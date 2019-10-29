taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7332
Euro
6.3609
Altın
1487.95
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.526
Bitcoin
53999.55

Manisa'da 4 kiloluk turp ilgi odağı oldu

Sarıgöl ilçesinde pazarda 4 buçuk kilogram gelen turp, görenleri şaşırttı.

İHA | 29.10.2019 - 15:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yahya Birgili, Dindarlı Mahallesi'nde çiftçilik yapıyor ve kendi ürünlerini pazarda satıyor. Birgili'nin kendi ürettiğii ve 4 buçuk kilogram gelen turp pazarda büyük ilgi gördü.

TEZGAHTA KALDI

Tezgahtaki devasa turpu görenler hayretle turp incelese de turp satılamayarak tezgahta kaldı.

Manisa'da 4 kiloluk turp ilgi odağı oldu

"BU TOPRAĞIN BEREKETİ"

Kilogramı 1 TL'den satılan diğer normal boyutlardaki turplarının hepsini bitiren Birgili, "Doğal gübreyle sebzeleri yetiştiriyorum. Kırmızı turpların içerinden bir tanesi ilk kez 4 buçuk kilogram geldi. Sadece ben değil devasa turpu gören herkes hayret etti. Meraklısı çok oldu herkes turpu inceledi ama alıcısı çıkmadı. Diğer turpların hepsini bitirdim. Devasa turpu da evime götüreceğim. Bu toprağın bereketidir. Toprak verdi mi veriyor." dedi.

Manisa'da 4 kiloluk turp ilgi odağı oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

858
FOX muhabirini ağlatan soru

FOX muhabirini ağlatan soru

217
Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

45
Irak polisi göstericilere ateş açtı

Irak polisi göstericilere ateş açtı

70
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

162
Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

145
Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir