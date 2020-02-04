Manisa'da 4.8 şiddetinde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 19:47'de yaşanan 4.3 şiddetindeki depremin ardından 20:55'te de 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD DEPREM ŞİDDETİNİ 4.8 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Depremin ardından Manisa Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, "04.02.2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.