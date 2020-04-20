Manisa'da, 87 yaşında koronayı yendiler, umut oldular

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 87 yaşında ve kalp yetmezlikleri bulunan iki hasta koronavirüsü atlatarak sağlıklarına kavuştu.

Tedavi gördükleri hastaneden taburcu olan iki yaşlı adam, alkışlarla uğurlanırken onlar da sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.

8 GÜNDE VİRÜSÜ ATLATTI

Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 87 yaşındaki Mustafa Manisalı, tedavisinin 8. gününde genel durumunun düzelmesi ve test sonucunun negatif gelmesi sonrasında taburcu edildi.

Hastanın, bypas ameliyatı geçirmiş olduğu ve kalp yetmezliği hastası olduğu ancak direncinin güçlü olması ve tedaviye erken başlanması nedeniyle kısa sürede iyileştiği belirtti.

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MİDE KANAMASI İÇİN GELDİ KORONA OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

87 yaşında olan bir diğer hasta Mehmet Yeşil ise Atrial Fibrilasyon ve kalp yetmezliği için kullandığı ilacın dozunu fazla kaçırdığı için mide kanaması geçirerek Soma Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yoğun bakımda tedavisi sürerken ateşinin çıkması nedeniyle yapılan testlerinde virüs saptanan Yeşil, tedavisinin 15. gününde şikayetlerinin düzelmesi ve test sonucunun negatif tespit edilmesi sonrasında taburcu edildi.