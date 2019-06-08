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Manisa'da anız ateşi atölyeyi yaktı

Plastik kasa atölyesinde çıkan yangında yaralanan olmadı.

DHA | 08.06.2019 - 18:07..
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Yangın, saat 15.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada yakılan anız ateşi rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yanındaki bir şirketler grubuna ait üzüm işletmesinin plastik kasa atölyesine sıçradı.

KASALAR TUTUŞTU

Plastik kasaların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.  Atölye çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın, daha fazla yayılmadan söndürüldü. Sigortası olmadığı öğrenilen atölyede 1300 plastik kasa kullanılmaz hale geldi.

Manisa'da anız ateşi atölyeyi yaktı

Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu da olay yerine gelip çalışmalara katılarak, yangın hakkında bilgi aldı.

Firma yetkilisi Osman Çapkınoğlu, zararlarının büyük olduğunu belirtip, "Tek tesellimiz can kaybının olmaması" dedi.

Manisa'da anız ateşi atölyeyi yaktı

Manisa'da anız ateşi atölyeyi yaktı

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