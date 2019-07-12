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Manisa'da arı sokması can aldı

Manisa'da boynundan arı sokması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 12.07.2019 - 14:31..
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Sarıgöl ilçesinde  bir hafta önce tarlasında çalışırken eşek arıları tarafından saldırıya uğrayan Yaşar Gedikoğlu, arı sokması nedeniyle fenalaştı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınlarının çağırdığı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gedikoğlu, ilk müdahalesinin ardından Salihli’de bir özel hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesine alınan Gedikoğlu tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

BİR HAFTADA 2 KİŞİ

Geçtiğimiz hafta arı sokması nedeniyle ölen Zehra Aydın ile birlikte bir haftada 2 kişi arı sokmasıyla hayatını kaybetti.

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