Manisa'nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde, asker uğurlama eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

OLAYA KARIŞAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sandalye, sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada yaralanan Ülker G. (58), Nurettin K. (48), Uğur G. (21), Rıza K. (33), Abdulkadir K. (17), Emre K. (25), Fırat G. (13), Ege K. (17), Veli A. (17), Serdar K. (19), Sercan K. (18) ve Zeliha K. (20), 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da asker uğurlama savaşa dönüştü ViDEO

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 şahsı gözaltına aldı.