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Manisa'da belediye başkan yardımcısına darp

Alaşehir ilçesinde, iddiaya göre işten çıkartılan 2 belediye personeli Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'u darbetti.

DHA | 22.05.2019 - 09:01..
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Alaşehir Belediyesi'nde çalışırken iddiaya göre bir süre önce iş akti feshedilen M.C. ve M.Y., akşam iş çıkışı 19 Mayıs Caddesi'nden yürüyerek evine giden Halil Koç'un önünü kesti.

Burada iki şüpheli Başkan Yardımcısı Koç'a hakaretler ettikten sonra fiziksel müdahalede bulundu. Koç'u bir süre darp eden M.C. ve M.Y., daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

KOLU KIRILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Koç'u ambulansa alarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Koç'un olayda kolunun kırıldığı ve yüzünde darp izlerinin bulunduğu öğrenildi.Manisa'da belediye başkan yardımcısına darp

Manisa'da belediye başkan yardımcısına darp ViDEO

POLİS İNCELEME BAŞLATT

Halil Koç'un şikayetçi olması üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, polis Koç'un saldırıya uğradığı bölgede güvenlik kameralarını inceledi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına olayın yansıdığını tespit eden ekipler, şüphelilerin eşgallerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, saldırının ardından Başkan Yardımcısını ziyaret etti. Başkan Öküzcüoğlu, saldırıyı kınadığını belirterek, güvenlik güçlerinden böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Manisa'da belediye başkan yardımcısına darp




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