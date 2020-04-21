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Manisa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Psikolojik hastalığı bulunan bir kadın, 60 yaşındaki bir kadını otobüs durağında bıçaklayarak öldürdü. Zanlı gözaltına alındı.

AA |
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Manisa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Ş.C. (36), Reşat Bey Mahallesi'ndeki otobüs durağında Nergüzel Avcı'yı (60) göğsünden maket bıçağıyla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, hayatını kaybetti.

Zanlı Ş.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ZANLININ PSİKOLOJİK HASTALIĞI BULUNUYOR

Olayda kullanılan maket bıçağı dolmuş durağına 20 metre uzaklıkta bulunurken, zanlınan psikolojik hastalığı olduğu belirlendi.

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