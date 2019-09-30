Manisa’da bir baba kızının gözü önünde vuruldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta cinayet meydana geldi.

Eren Erbahçeciler (34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S.arasında oyun jetonu başında tartışma çıktı.

JETON YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Tartışma kavgaya dönüşünce K.S. tabanca ile Eren Erbahçeciler’i vurdu.

Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erbahçeciler, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Erbahçeciler’in, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şubesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri cinayet zanlısı K.S’nin yakalanması için çalışma başlattı.









