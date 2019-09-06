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Manisa'da bir kadının karnından 7 kiloluk kitle çıktı

4 yıl önce eğitim ve araştırma hastanesine başvurduğunda "Gazın var" yanıtını alarak eve gönderilen kadından 7 kilo ağırlığında çıkan kitle, ameliyatı yapan doktoru bile şaşırttı.

İHA | 06.09.2019 - 12:18..
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 57 yaşındaki Bedriye Şen, 4 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KİLO ALDIĞINI SANDI

Hastanede bir kitle tespit edilen kadın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tahlil ve tetkiklerde ise hastaya, sadece gazı olduğu söylendi ve gönderildi. Üniversite hastanesinde bir şey çıkmayınca rahatlayan ve durumu önemsemeyen kadın, 4 yıl boyunca sürekli kilo aldığını zannederek, karın ağrılarıyla yaşadı.

Manisa'da bir kadının karnından 7 kiloluk kitle çıktı

HEM HASTA HEM DE DOKTOR ŞAŞIRDI

115 kiloya ulaşan kadın, Kurban Bayramı sırasında Manisa Şehir Hastanesi'nde vücudundan 12 kiloluk kitle çıkarılan kadının haberi üzerine Manisa Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, Bedriye Şen’in rahim bölgesinden göğüs altına kadar uzanan 15 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Op. Dr. Murat Özşahin tarafından yapılan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren zorlu bir ameliyatın ardından çıkarılan 7 kilodan fazla kitle, hem hastayı hem de doktoru şaşırttı.

Manisa'da bir kadının karnından 7 kiloluk kitle çıktı

"KİLO DEĞİLMİŞ"

Vücudundan 7 kilodan ağır kitle çıkarılan Bedriye Şen, "Kilo aldığımı düşünüyordum, herkes de öyle söylüyordu. ‘Kilo alıyorsun, rejim yap’ diyorlardı. Kilo değilmiş.” dedi.

Manisa'da bir kadının karnından 7 kiloluk kitle çıktı

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