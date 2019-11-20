Manisa'da bir kişi eşini av tüfeğiyle öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi 190. Sokak' ta bulunan bir evde saat 22.00 sıralarında, Nevin N. ile 6 ay önce evlendiği Alpaslan N. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanaın kavgaya dönmesiyle, Alpaslan N. av tüfeği ile eşi Nevin N.'ye ateş etti. Nevin N., başına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Alpaslan N. ise olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nevin N.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Bu arada olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı Alpaslan N.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. soruşturma sürdürülüyor.