Manisa'da bir kişi traktörün altında kaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Küme Evleri mevkiinde kaza meydana geldi. Hasan Hüseyin Taş, yönetimindeki traktör ile engebeli arazide tarlasını sürmeye başladı. Traktör sürücüsünün direksiyon kontrolünü yiirmesi sonucu devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Taş yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye tarafından traktörün altından kurtarılan Taş, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Taş, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





















