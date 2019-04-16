taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7586
Euro
6.50205
Altın
1274.145
Borsa
96809
Gram Altın
236.925

Manisa'da bir kişi traktörün altında kaldı

Devrilen traktörünün altıda kalarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

DHA | 16.04.2019 - 19:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Küme Evleri mevkiinde kaza meydana geldi. Hasan Hüseyin Taş, yönetimindeki traktör ile engebeli arazide tarlasını sürmeye başladı. Traktör sürücüsünün direksiyon kontrolünü yiirmesi sonucu devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Taş yaralanırken,  çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye tarafından traktörün altından kurtarılan Taş, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Taş, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'da bir kişi traktörün altında kaldı

Manisa'da bir kişi traktörün altında kaldı

Manisa'da bir kişi traktörün altında kaldı

Manisa'da bir kişi traktörün altında kaldı

Manisa'da bir kişi traktörün altında kaldı

Manisa'da bir kişi traktörün altında kaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

356
Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok

Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok

114
ABD'nin S-400'e karşı çıkmasının arkasındaki neden

ABD'nin S-400'e karşı çıkmasının arkasındaki neden

121
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı

465
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

222
ODTÜ'de şenlik protestosu

ODTÜ'de şenlik protestosu

200
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir