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Manisa'da bir kişi uçurumdan yuvarlanarak öldü

Manzara izlemek için seyir tepesine çıkan şahıs dengesini kaybedip düştü.

AA | 14.08.2019 - 06:21..
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Hilmi Köse (24) ve arkadaşları G.G. (24) ile Y.S. (28),Osmaniye Mahallesi Gürlek mevkisinde bulunan seyir tepesine gitti.

Tepeden çevreyi izleyen Köse, iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Bunun üzerine G.G. ve Y.S. Köse'yi kurtarmak için uçuruma inmeye çalıştı. Belli bir noktada mahsur kalan ve yukarıya da çıkamayan G.G. ve Y.S. telefonla itfaiye ekiplerine haber verdi.

5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler G.G. ve Y.S'yi kurtardı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin de destekleriyle yapılan aramalarda yaklaşık 5 saat sonra Köse'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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