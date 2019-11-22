Manisa'da bir öğrenci arkadaşlarının evinde ölü bulundu

Manisa’nın Soma ilçesinde 17 yaşındaki genç, misafirliğe gittiği üniversite öğrencilerinin kaldığı evde yatağında ölü bulundu.

ÖLÜ BULUNDU

N.Ö.’ye ait binanın arka kısmındaki tek katlı evde kiracı olarak kalan üniversite öğrencileri H.S., Y.I. ve A.S.Y.’nin kaldığı öğrenci evine misafir olarak giden ve geceyi burada geçiren Atay Garip’in sabah uyanmadığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.





İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Garip’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.



