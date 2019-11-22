taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7134
Euro
6.3104
Altın
1465.79
Borsa
106587.42
Gram Altın
269.513
Bitcoin
40730.08

Manisa'da bir öğrenci arkadaşlarının evinde ölü bulundu

Soma ilçesinde, arkadaşlarının evinde ölü bulunan gencin ölüm sebebinin netleşmesi için otopsi sonucu bekleniyor.

İHA | 22.11.2019 - 17:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Manisa’nın Soma ilçesinde 17 yaşındaki genç, misafirliğe gittiği üniversite öğrencilerinin kaldığı evde yatağında ölü bulundu.

ÖLÜ BULUNDU

N.Ö.’ye ait binanın arka kısmındaki tek katlı evde kiracı olarak kalan üniversite öğrencileri H.S., Y.I. ve A.S.Y.’nin kaldığı öğrenci evine misafir olarak giden ve geceyi burada geçiren Atay Garip’in sabah uyanmadığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Manisa'da bir öğrenci arkadaşlarının evinde ölü bulundu


İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Garip’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Manisa'da bir öğrenci arkadaşlarının evinde ölü bulundu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vergi cezalarına indirim geldi

Vergi cezalarına indirim geldi

288
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

168
Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kızları güldürdü

549
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

Emniyet Genel Müdürlüğü: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var

356
Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

Halk Ekmek'in başına Özgen Nama getirildi

151
Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu

125
Cumhurbaşkanı, CHP'liyle görüştüğü iddiaları hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı, CHP'liyle görüştüğü iddiaları hakkında konuştu

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir